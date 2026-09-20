An Giang: Ra mắt giống lúa mới, chịu mặn, năng suất vượt trội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành bên giống lúa mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Ngày 20/9, tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn South West Trading phối hợp chính quyền địa phương, các nhà khoa học giới thiệu và đóng góp ý kiến cho giống lúa mới vừa được lai tạo thành công.

Giống lúa mới này được chọn tạo từ giống lúa mùa sớm “Nàng níu”, được trồng tại vùng Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) nơi có phèn và mặn do nước biển xâm nhập lâu đời.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành (thứ 2, từ phải qua) cùng nông dân xã Gò Quao tham quan giống lúa mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Anh Võ Quốc Khánh, ấp Phước Thành, xã Gò Quao, hiện đang trồng thử nghiệm 4ha vụ hè thu 2026 cho biết, giống lúa mới này có nhiều ưu điểm, cứng cây, không sử dụng thuốc trừ sâu, chịu phèn, mặn tốt. “Lúa mới chuẩn bị cho thu hoạch, dự kiến cho thu hoạch với năng suất cao”, anh Khánh cho biết.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành (nguyên Trưởng phòng Thí nghiệm di truyền-chọn giống nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường đại học Cần Thơ), điểm đột phá của giống lúa mới là việc áp dụng phương pháp xử lý đột biến để phá quang kỳ, giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 180 ngày xuống chỉ còn 95-105 ngày (thuộc nhóm A1).

Kết hợp với kỹ thuật điện di protein, các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn dòng ưu tú nhất qua nhiều thế hệ phân ly đến F6 và thử nghiệm qua 12 vụ trồng tại nhiều địa bàn khác nhau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành giới thiệu giống lúa mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

“Theo ghi nhận từ vụ đông xuân 2025-2026, giống lúa cho năng suất tươi ấn tượng từ 11-13 tấn/ha, năng suất khô đạt 9,75 tấn/ha. Về đặc tính hình thái, cây lúa có chiều cao trung bình 100-110cm, thân cứng cáp, chống đổ ngã tốt và kháng rầy. Giống ghi nhận nhiễm nhẹ sâu đục thân, cổ bông to, không bị bệnh đạo ôn và cháy lá”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành cho biết.

Nông dân xã Gò Quao dự buổi giới thiệu giống lúa. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Công Thành, nhờ nguồn gốc di truyền từ vùng đất mặn xâm nhập lâu đời, dòng lúa mới thể hiện khả năng chịu phèn mặn rất giỏi. Đặc tính này giúp giống lúa thích hợp canh tác trên nhiều vùng đất khác nhau, đặc biệt là mô hình kết hợp canh tác trên ruộng tôm-lúa đang được mở rộng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Về chất lượng hạt gạo, hạt gạo thuộc nhóm thon dài (chiều dài < 6,76mm, chiều rộng 2,23mm). Gạo không thơm, đạt độ trắng cơm cấp 3, độ dính cấp 2, gạo bóng cấp 2 và độ ngon cấp 3.

Nông dân xã Gò Quao và các nhà khoa học chia sẻ về giống lúa mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đáng chú ý, kết quả phân tích cho thấy lúa mới có cơm cứng và giàu amylose, sẽ là nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ các ngành chế biến thực phẩm như làm bún, phở, bánh.

Được biết, giống lúa mới đang thực hiện các thủ tục để đăng ký bản quyền, lưu hành.