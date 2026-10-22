An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra

Nông dân xã Hội An trồng hoa tháng 9/2026. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Minh Thành cho biết kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ trọng tâm quý III hoàn thành theo kế hoạch. Qua 9 tháng, trong tổng số 36 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết năm 2026, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt hoặc thực hiện từ 75% kế hoạch trở lên.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và UBND tỉnh tiếp tục triển khai 35 chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2026 tăng 20,62%; riêng xây dựng tăng 38,02% nhờ các dự án trọng điểm và công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 giữ đúng tiến độ. Dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%, vẫn là điểm tựa với gần 7,4 triệu tấn lúa. Du lịch là điểm sáng, ước đón 23,48 triệu lượt du khách, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025; du khách quốc tế 1,94 triệu lượt, tăng 56,6% so cùng kỳ.

Đầu năm 2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, với mục tiêu rõ ràng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kế hoạch thi đua của tỉnh cũng chỉ ra rủi ro như cát, đá xây dựng khan hiếm, giá cao; biến đổi khí hậu đe dọa sản xuất; các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng yêu cầu UBND tỉnh quyết liệt hơn, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026; chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và cải thiện mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với 35 chương trình, kế hoạch, đề án triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu rà soát tiến độ, xác định rõ nhiệm vụ chậm, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026. Theo đồng chí Lê Quang Tùng, phải lấy kết quả công việc và trách nhiệm giải trình làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm, đồng thời bảo vệ cán bộ làm đúng, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là chìa khóa của thi đua, người dám làm được ghi nhận, việc chậm trễ bị nhắc tên.

Năm 2026, An Giang cần huy động 113.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó đầu tư công chiếm 28.000 tỷ đồng, còn khoảng 85.000 tỷ đồng chủ yếu dựa vào các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác công tư, khơi thông nguồn lực. Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, cần gắn nông nghiệp với chế biến sâu, đồng thời chuyển sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, kết hợp sản xuất lúa gạo với du lịch…

Quý IV/2026 chỉ còn hơn 2 tháng, thi đua lúc này không phải để chạy theo thành tích mà là chạy đua với thời gian để các chỉ tiêu còn lại về đích, để đạt kết quả tăng trưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.