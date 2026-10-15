An Giang quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

9 tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang ước đón 23,48 triệu lượt khách. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình thế giới và áp lực vừa sắp xếp bộ máy chính quyền hai 2 cấp vừa phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,23% (riêng quý III đạt 10,28%). Trong 22/36 chỉ tiêu chủ yếu được đánh giá, có 7 chỉ tiêu vượt và 8 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch trở lên.

Nhiều lĩnh vực trở thành điểm sáng thu hút nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng. 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh An Giang ước đón 23,48 triệu lượt khách (tăng 18% so với cùng kỳ), tổng thu đạt gần 58.000 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 234.500 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 25.200 tỷ đồng (đạt 78% dự toán, tăng 35,9% so với cùng kỳ). Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ với sản lượng lúa 9 tháng đạt gần 7,4 triệu tấn và sản lượng thủy sản đạt 1.288 nghìn tấn.

Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc chuyển mạnh sang giai đoạn thi công đồng bộ, vốn đầu tư công giải ngân đạt 69,54% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn thành công cho 474/474 dự án tồn đọng kéo dài và phê duyệt phương án xử lý 100% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Công tác xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội và an sinh xã hội đều ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra (mục tiêu 10,71%), giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, 6 chỉ tiêu chủ yếu đạt dưới 75% kế hoạch. Việc vận hành chính quyền 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng; một số dịch bệnh, tội phạm ma túy và tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã thống nhất thông qua Tờ trình số 107-TTr/TU về chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính; cơ chế hỗ trợ nhà ở xã hội; giải thưởng văn học nghệ thuật Chiêu Anh Các và bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2026...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phát biểu kết luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cho rằng, 9 tháng năm 2026, dù có nhiều biến động về nhân sự và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh nhà vẫn đạt nhiều kết quả kinh tế-xã hội tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật là ngành du lịch tăng trưởng ấn tượng. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò “bệ đỡ” vững chắc cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đạt bước tiến lớn, nhiều thủ tục được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh vùng biên giới được giữ vững, đặc biệt là việc hoàn thành sớm chiến dịch xác định danh tính liệt sĩ.

Quý IV/2026, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị phải chủ động quản trị rủi ro trước thách thức từ thiên tai, biến động thị trường, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng quý IV hơn 11%.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, các cấp, ngành tăng cường kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và tập trung cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương vào chương trình hành động tại cơ sở. Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh An Giang đề nghị quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng đô thị phục vụ các công trình APEC. Chú trọng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và các năm tiếp theo.