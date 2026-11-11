UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 10/11/2026 về thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách.

Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu phấn đấu của An Giang trong giai đoạn 2026–2030 là 5.828 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, năm 2026 hoàn thành 1.116 căn; năm 2027 là 650 căn; năm 2028 là 1.000 căn; năm 2029 là 1.200 căn và năm 2030 phấn đấu đạt 1.862 căn.

Việc phân bổ chỉ tiêu cụ thể theo từng năm cho thấy tỉnh không dừng lại ở việc xác lập mục tiêu tổng thể mà hướng đến một lộ trình triển khai có trọng tâm, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư. Đáng chú ý, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, thay thế Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cấp thiết, phát triển nhà ở xã hội không đơn thuần là xây dựng thêm những khu dân cư mới. Đây còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập nền tảng an cư, ổn định đời sống, giữ chân lực lượng lao động và bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Gỡ điểm nghẽn thủ tục, khơi thông nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Một trong những điểm đáng chú ý của Kế hoạch 659/KH-UBND là tỉnh đặt trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những rào cản trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

An Giang quyết tâm hoàn thành 5.828 căn nhà ở xã hội, lấy người dân làm trung tâm của chính sách an sinh.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu tham mưu cắt giảm các thủ tục rườm rà, thực hiện song song các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng và ưu tiên “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao nghiên cứu cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ giao đất, đồng thời ưu tiên “luồng xanh” đối với các thủ tục liên quan. Đây là những giải pháp có ý nghĩa thực tiễn, bởi tiến độ dự án nhà ở xã hội không chỉ phụ thuộc vào năng lực tài chính của doanh nghiệp mà còn chịu tác động trực tiếp từ quy trình quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu bảo đảm thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội; đồng thời bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ở những vị trí phù hợp.

Đối với các dự án nhà ở thương mại tại địa bàn do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý, việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội phải được thực hiện đúng quy định. Tỉnh cũng định hướng ưu tiên triển khai nhà ở xã hội trước hoặc song song với nhà ở thương mại, thay vì để nhiệm vụ an sinh bị chậm lại phía sau quá trình phát triển các dự án kinh doanh.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và công bằng xã hội. Bởi một đô thị phát triển bền vững không thể chỉ được đánh giá bằng quy mô đầu tư, những công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn phải được đo bằng khả năng đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là những nhóm có thu nhập còn hạn chế.

Cùng với cải cách thủ tục, Sở Tài chính được giao phối hợp Sở Xây dựng đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội hằng năm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 tiếp tục triển khai, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng công trình. Các chủ đầu tư phải cân đối tài chính, nhân lực để bảo đảm tiến độ; đa dạng hóa sản phẩm, kiểm soát giá thành hợp lý, phù hợp thu nhập của người mua, thuê mua và thuê nhà. Hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa phải được quan tâm đồng bộ; chất lượng nhà ở xã hội được yêu cầu tương đương nhà ở thương mại.

Như vậy, mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành đủ số căn hộ, mà còn phải hình thành những không gian sống có chất lượng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người dân.

Minh bạch chính sách, siết trách nhiệm để nhà ở xã hội đến đúng người

Nếu cải cách thủ tục là điều kiện để khơi thông nguồn cung thì minh bạch trong xét duyệt, phân phối lại là yếu tố quyết định để chính sách nhà ở xã hội thực sự đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thực tế, nhu cầu nhà ở xã hội thường lớn trong khi nguồn cung còn có giới hạn. Nếu thiếu công khai, giám sát và kiểm soát chặt chẽ, chính sách nhân văn rất dễ bị lợi dụng bởi những hành vi môi giới trái phép, thu tiền đặt chỗ, rao bán suất ngoại giao hoặc nhận tiền để bảo đảm hồ sơ trúng mua nhà.

An Giang đặt mục tiêu hoàn thành 5.828 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và bảo đảm an sinh cho người dân.

Nhận diện rõ nguy cơ này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện “5 bảo đảm”, tập trung vào chấn chỉnh quy trình xét duyệt, mua bán, cho thuê, thuê mua; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực; bảo đảm công bằng, đúng đối tượng và đúng mục tiêu chính sách.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu kiểm soát giá bán theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tính kịp thời, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, đội giá; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, nhận tiền chạy suất và lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trách nhiệm quản lý cũng được phân công cụ thể đến chính quyền cấp xã, phường, đặc khu. Các địa phương phải thực hiện xác nhận điều kiện nhà ở và giấy tờ liên quan của người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm chính xác, nhanh chóng; thường xuyên kiểm tra việc công khai thông tin dự án, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình trạng quá tải.

Việc thiết lập đường dây nóng, công khai kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh trên cổng thông tin điện tử địa phương là giải pháp cần thiết để tăng cường giám sát xã hội, hạn chế tình trạng người dân phải tìm đến các đầu mối trung gian hoặc trở thành nạn nhân của những lời chào mời thiếu căn cứ.

Công an tỉnh được giao phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án, phân luồng giao thông, phòng ngừa tình trạng tụ tập đông người, chen lấn; đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi lừa đảo, thao túng hồ sơ và môi giới trái phép.

Có thể thấy, Kế hoạch 659/KH-UBND không chỉ đặt ra chỉ tiêu xây dựng mà còn thiết lập cơ chế phối hợp, giám sát và kiểm soát trách nhiệm trong toàn bộ quá trình thực hiện chính sách. Từ khâu chuẩn bị quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý đến tổ chức xây dựng, công khai thông tin và xét duyệt đối tượng thụ hưởng đều được xác định nhiệm vụ cụ thể.

Đối với các chủ đầu tư đã được lựa chọn, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công theo quy hoạch và chủ trương đầu tư được phê duyệt. Những dự án đã khởi công phải bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện được giao cho Sở Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Đây là cơ sở để kiểm soát tiến độ, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn và có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Về lâu dài, 5.828 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê không chỉ là một chỉ tiêu phát triển nhà ở, mà còn là thước đo năng lực tổ chức thực hiện chính sách an sinh của chính quyền địa phương. Mỗi dự án được triển khai đúng tiến độ, mỗi căn hộ được phân phối đúng đối tượng và mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách.

Trong hành trình phát triển mới, An Giang cần một chiến lược tăng trưởng không chỉ hướng đến quy mô kinh tế mà còn phải bảo đảm chất lượng sống và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân. Bởi suy cho cùng, phát triển bền vững không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà còn ở việc người lao động có nơi an cư, người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu chỗ ở phù hợp và thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.