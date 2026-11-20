Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

Chiều 20/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ và xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại UBND tỉnh và kết nối trực tuyến với điểm cầu đặc khu Phú Quốc.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tổng số 21 dự án phục vụ APEC 2027 (gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án PPP, đầu tư kinh doanh), tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 10/11 đạt 9.710/13.477 tỷ đồng (tương đương 72,05% kế hoạch).

Tiến độ thi công hiện chia thành 3 nhóm rõ rệt: Nhóm bứt phá (7 dự án đạt khối lượng trên 60%): Nổi bật là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đường cất hạ cánh đạt 100%, nhà ga VIP đạt 99,85%, nhà ga T2 đạt 84,45%), ngầm hóa hạ tầng khu vực Dương Đông (89,12%), Trung tâm giám sát điều hành thông minh (81,5%) và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (79,3%).

Nhóm trung bình (8 dự án đạt tiến độ 25% - 55,4%): Gồm Đại lộ APEC (55,4%), ngầm hóa hạ tầng An Thới (51%), khu tái định cư Hồ Suối Lớn (45%), tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 (36,43%) và các dự án hồ chứa, nhà máy nước.

Nhóm chậm tiến độ (9 dự án đạt dưới 22,2% hoặc chưa thi công): Tập trung ở các khu tái định cư (Cửa Cạn, Hàm Ninh), nhà máy điện rác, xử lý chất thải và nước thải.

Đặc biệt, dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Dương Đông vẫn chưa triển khai do nhà đầu tư mới nộp 30/149,62 tỷ đồng tiền bồi thường, hiện tỉnh đang xem xét chấm dứt hợp đồng để tìm nhà đầu tư mới hoặc chuyển sang đầu tư công.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và nhà đầu tư đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nguồn cung vật liệu. Hiện nhiều công trình như khu tái định cư Cửa Cạn và Hàm Ninh đang thiếu hơn 3 triệu m3 đất san lấp; một số dự án hồ nước và đường gom đường tỉnh 975 vẫn vướng mặt bằng cục bộ.

Ông Võ Mạnh Quang, Trưởng phòng Đầu tư - Ban Phát triển dự án Sun Group vùng miền Nam báo cáo tại cuộc họp.

Đại diện Tập đoàn Sun Group kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung 6 vị trí chống ngập vào dự án đường tỉnh 975, đồng thời điều chỉnh thiết kế vỉa hè đồng bộ tuyến đường gom mới để tiết giảm khoảng 100 tỷ đồng chi phí. Doanh nghiệp cũng đề xuất sớm trình quy chế nghiệm thu thanh toán cho Trung tâm Hội nghị APEC; đẩy nhanh phân bổ 50.000 m³ đá từ mỏ Antraco cho đường tỉnh 975 và sớm cấp phép thăm dò mỏ cát biển 61 ha để chủ động nguồn vật liệu trước mùa mưa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và siết chặt kỷ cương tiến độ đối với chuỗi dự án trọng điểm, đặc biệt phục vụ APEC tại Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sun Group (cả nhà đầu tư lẫn nhà thầu) và các chủ đầu tư còn lại của toàn bộ 21 dự án phải có bảng tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng mốc thời gian trước 30/5/2027. Các hạng mục lớn cần nhiều thời gian, nhà thầu phải tập trung cao độ hơn, huy động máy móc, phương tiện để đạt tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm người đứng đầu, phân công đầu mối xử lý xuyên suốt theo từng nhóm vấn đề, tránh chồng chéo, đùn đẩy, gửi văn bản lòng vòng; yêu cầu giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm trực tiếp, cử cán bộ túc trực công trường và cắt giảm bớt việc khác để tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải tiếp tục chỉ đạo, giám sát công trình liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kiên quyết thay thế nhà thầu không đáp ứng tiến độ; chấn chỉnh công tác tư vấn thiếu nhất quán gây phát sinh, thay đổi thiết kế; chuyển phương án đầu tư hạ tầng nhà máy xử lý nước thải Dương Đông sang hình thức BT (đổi đất, ưu tiên quỹ đất lấn biển).

Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc tại hồ Cửa Cạn và đường gom đường tỉnh 975; huy động cả hệ thống chính trị xuống cơ sở vận động người dân đồng thuận; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an rà soát hồ sơ đất đai, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, hợp thức hóa sai phạm và giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Đến ngày 25/12, phải thu gom toàn bộ rác của Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị chủ động phối hợp kiểm toán sớm để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa rủi ro pháp lý, giữ vững nguyên tắc minh bạch, không vụ lợi; khẩn trương xử lý bài toán thoát nước đường tỉnh 975, điều chỉnh quy hoạch vỉa hè, cây xanh, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông, đồng thời đẩy nhanh san lấp, tạo nguồn nước cho hồ chứa Dương Đông 2.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải ưu tiên giải quyết triệt để mặt bằng sạch, khơi thông nguồn cung cát, đá và siết chặt kỷ luật tiến độ đối với các nhà thầu, kiên quyết bảo đảm toàn bộ hạ tầng trọng điểm hoàn thành đúng cam kết để phục vụ APEC 2027.