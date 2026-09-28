An Giang: Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin do nhân dân cung cấp

Đội K93 quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đây là kết quả từ công tác xác minh tin báo do người dân và các cựu chiến binh địa phương cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khu vực phát hiện từng là nghĩa trang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ từ năm 1966 đến năm 1973. Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, Đội K93 đã khẩn trương khảo sát, đối chiếu dữ liệu lịch sử và khoanh vùng vị trí để lực lượng trực tiếp tìm kiếm.

Dù địa hình đã thay đổi nhiều so với trước đây, dấu tích cũ không còn rõ ràng, các chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát từng khoảng đất, đối chiếu từng lời kể của nhân chứng. Ngay sau khi cất bốc 5 hài cốt theo đúng quy định, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực lân cận nhằm thu thập thêm thông tin, di vật phục vụ công tác xác minh danh tính.

Đội K93 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Việc tìm thấy 5 hài cốt tại xã Ô Lâm đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ mà Đội K93 quy tập được trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027) lên 38 bộ. Trong đó, 18 hài cốt được phát hiện trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt tìm thấy tại Campuchia. Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã xác định được danh tính một liệt sĩ là ông Nguyễn Văn Minh (quê quán xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang cũ).

Hiện nay, Đội K93 đang tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khảo sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ các cựu chiến binh và nhân dân để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.