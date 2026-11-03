An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, vượt 32,4% chỉ tiêu năm 2026

Các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác

Ngày 3/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ (768 hài cốt trong nước, 364 tại Campuchia), đạt 78,06% chỉ tiêu toàn chiến dịch. Riêng năm 2026, kết quả toàn quân khu đạt 125,77% kế hoạch đề ra.

Đóng góp vào thành tích chung đó, tỉnh An Giang xuất sắc vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm được giao, đưa tổng số hài cốt quy tập trong năm lên 331 trường hợp. Trong đó, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), hai Đội K92 và K93 quy tập được 170 hài cốt; bước sang giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), tính đến ngày 19/10, tiếp tục quy tập thêm 161 hài cốt. Quá trình làm nhiệm vụ đã xác định danh tính 2 liệt sĩ là Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

Trung tướng Hồ Văn Thái trao bằng khen Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tập thể.

Đặc biệt, An Giang là đơn vị về đích trước thời hạn trong công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến ngày 8/10/2026, tỉnh hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 20/20 nghĩa trang, thu được 11.016 mẫu sinh phẩm và bàn giao cơ quan chuyên môn. Thành tích này giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Trung tướng Hồ Văn Thái ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả xuất sắc của lực lượng vũ trang và các địa phương. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia, tăng tốc xác định danh tính qua ADN, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

PHƯƠNG VŨ