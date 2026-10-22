An Giang: Quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, thu mẫu sinh phẩm ở 15.210 phần mộ

Đào bóc 350.000m³ đất đá để tìm đồng đội

Chiều 22/10, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang năm 2026.

Ban Chỉ đạo 5151 tỉnh An Giang cho biết, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu đối với 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Theo đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, năm 2026, hai đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K92, K93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát trên 145 thông tin, tổ chức tìm kiếm trên 170 vị trí, đào tìm bằng cơ giới và thủ công với khối lượng hơn 350.000 m3 đất, đá và tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ (vượt 81 hài cốt liệt sĩ so với chỉ tiêu trong năm 2026, đạt 132,40%).

Theo đó, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026)hai đội K92, K93đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ (trong đó, có 128 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang); xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng, bí danh là Dũng.

Lực lượng chuyên trách đào đất tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026.

Giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), từ ngày 29/7/2026 đến ngày 19/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 161 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 58 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 103 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang), có 1 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội Trưởng Đội K93 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị liên quan đến nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ từ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. "Đặc biệt trong thời gian tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Kampong, Campuchia, Đội 93 đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đơn vị chuyên trách và nhân dân Campuchia, giúp cho công tác tìm kiếm hiệu quả hơn", đại diện Đội K93 chia sẻ.

Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mộ liệt sĩ, khảo sát hiện trạng nghĩa trang, xây dựng lộ trình, tổ chức khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật.

Lực lượng khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi giám định ADN để xác định danh tính.

Hiện 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang có 36.056 mộ liệt sĩ, trong đó còn 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm.

Tính đến ngày 8/10/2026, 14 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành khai quật 15.210 phần mộ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ (bao gồm thực hiện lấy mẫu lại 38 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin đã thực hiện lấy mẫu trước chiến dịch trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Rạch Giá theo yêu cầu của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia). Trong đó, có tổng số 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đạt yêu cầu được gửi đến Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp Y Quân đội giám định ADN.

Ngoài ra, các đơn vị đã phối hợp rà soát 5.999 trường hợp liệt sĩ chưa xác định danh tính. Trong đó có 3.031 liệt sĩ chưa xác định danh tính không còn thân nhân họ ngoại để thu mẫu AND, và 2.968 trường hợp còn thân nhân họ ngoại để thu mẫu.

Từ ngày 15/10 đến 17/10/2026 Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục triển khai thu mẫu sinh phẩm ADN cho 972 thân nhân họ ngoại của 651 liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang thành lập Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027). Nhân dịp lễ, tết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức các đoàn thăm, động viên, tặng quà cho các tỉnh bạn; Đồng thời, kết hợp trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho Ban Chuyên trách các tỉnh: Kam Pốt, Kép, Koh Kong, Preah Sihanouk, Tà Keo và Kampong Speu thuộc Vương quốc Campuchia với tổng số tiền 198.000 USD; trao tặng hơn 80 phần quà trị giá 264.000.000 đồng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1,3 nghìn lượt người dân, số tiền hơn 664 triệu đồng.