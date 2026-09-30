An Giang: Quy hoạch đặc khu Thổ Châu phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái

Nuôi cá trong lồng bè ở Thổ Châu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Chiều 30/9, Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm khai thác toàn diện tiềm năng và khẳng định vị thế chiến lược của vùng biển Tây Nam.

Theo quyết định Quyết định số 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu phê duyệt phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 1.398,04ha của 8 hòn đảo (Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn, Hòn Cao) và 235ha khu vực dự kiến lấn biển.

Định hướng phát triển cốt lõi của đặc khu là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Quang cảnh buổi công bố quy hoạch. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đồ án quy hoạch đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể theo 2 giai đoạn. Về dân số, dự kiến quy mô sẽ đạt khoảng 4.000-4.500 người vào năm 2035 và tăng lên 8.000-10.000 người vào năm 2050. Ngành du lịch hải đảo cũng được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, hướng tới đón 100.000-150.000 lượt khách/năm vào năm 2050.

Không gian đặc khu sẽ được tổ chức tập trung với các phân vùng chức năng rõ rệt. Trong đó, Bãi Ngự tiếp tục giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế. Khu vực Bãi Dong rộng 76ha được quy hoạch thành cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại. Đặc biệt, phương án lấn biển 235ha sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt để tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và dịch vụ du lịch mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Để đồng bộ hạ tầng, Thổ Châu sẽ hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện (đạt 21MW năm 2050) và ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển để bảo đảm nguồn cung nước sạch bền vững.

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng công bố quy hoạch và tiến hành cắm mốc thực địa.