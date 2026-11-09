An Giang quy định mức thưởng cho GV, HS, SV đạt thành tích cao trong dạy và học

An Giang quy định mức tiền thưởng cho GV và HS đạt thành tích cao. Ảnh minh họa: TN.

HĐND tỉnh An Giang vừa ban hành Nghị quyết số 75/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập; thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy, ôn luyện đội tuyển trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh, học viên, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức hoặc cơ quan trung ương tổ chức.

Học sinh, học viên, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi quốc tế do Bộ GD&ĐT phê duyệt hoặc cử tham gia.

Học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc, danh hiệu tiêu biểu trong năm học (được xác định dựa trên kết quả xếp loại học tập và kết quả rèn luyện theo quy định của Bộ GD&ĐT); đạt các giải thưởng cá nhân và tập thể trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi các cấp do ngành giáo dục tổ chức hoặc chủ trì phối hợp tổ chức.

Các chuyên gia (bao gồm Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ), giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia ôn luyện, bồi dưỡng cho đội tuyển đạt giải theo quyết định điều động hoặc phân công của Bộ GD&ĐT hoặc mời chuyên gia, viên chức quản lý tại các cơ sở Giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp có người học đạt giải.

An Giang khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. Ảnh: TN.

Cụ thể, hỗ trợ tiền thưởng cho học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc, danh hiệu tiêu biểu trong năm học. Mức hỗ trợ tiền thưởng 1 triệu đồng/học sinh Tiểu học; 1,2 triệu đồng/học sinh THCS, học viên chương trình GDTX cấp THCS; 1,5 triệu đồng/học sinh THPT, học viên chương trình GDTX cấp THPT và người học tại cơ sở GDNN.

Hỗ trợ 4 triệu đồng/người đối với học sinh, học viên đỗ thủ khoa đầu vào trường đại học, là thí sinh có số điểm cao nhất trong danh sách trúng tuyển của trường theo phương thức xét tuyển tương ứng; 2 triệu đồng/người đối với học sinh, học viên trúng tuyển lần đầu vào trường cao đẳng, đại học có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển từ 25 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên. Trúng tuyển lần đầu là lần tham gia tuyển sinh đại học đầu tiên trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc tế do Bộ GD&ĐT phê duyệt hoặc cử tham gia: Người học đạt giải Nhất, giải A hoặc Huy chương Vàng 120 triệu đồng/người; người học đạt giải Nhì, giải B hoặc Huy chương Bạc 100 triệu đồng/người; người học đạt giải Ba, giải C hoặc Huy chương Đồng 80 triệu đồng/người; người học đạt giải Tư đối với cuộc thi, hội thi; giải Khuyến khích hoặc Bằng danh dự đối với kỳ thi 60 triệu đồng/người.

Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT hoặc cơ quan trung ương có thẩm quyền tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: Người học đạt giải Nhất, giải A hoặc Huy chương Vàng 100 triệu đồng/người; người học đạt giải Nhì, giải B hoặc Huy chương Bạc: 80 triệu đồng/người; người học đạt giải Ba, giải C hoặc Huy chương Đồng 50 triệu đồng/người; người học đạt giải Tư đối với cuộc thi, hội thi; giải Khuyến khích hoặc Bằng danh dự đối với kỳ thi 20 triệu đồng/người.

Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, thưởng 1,5 triệu đồng/học sinh, học viên, sinh viên đạt giải Nhất hoặc tương đương; thưởng 1,2 triệu đồng/học sinh, học viên, sinh viên đạt giải Nhì hoặc tương đương; 1 triệu đồng/học sinh, học viên, sinh viên đạt giải Ba hoặc tương đương.

Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp xã được tổ chức theo thẩm quyền và thuộc phạm vi chính sách cấp xã, mức hỗ trợ bằng 60% mức hỗ trợ đối với giải tương ứng ở cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT An Giang tổ chức Cuộc thi Thiết kế sản phẩm STEM và Nghiên cứu KHKT năm học 2025 - 2026. Ảnh: TN.

Đồng thời, khen thưởng đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX-GDNN được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên tổng phụ trách đội giỏi 1 triệu đồng/giáo viên; thưởng 2 triệu đồng/người đối với giáo viên, giảng viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, giảng viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh; 2,5 triệu đồng/người đối với giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp khu vực; 3,5 triệu đồng/ người đối với giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc.

Đối với nhóm giáo viên, giảng viên được phân công, điều động trực tiếp ôn luyện, bồi dưỡng đội tuyển có người đạt giải được hỗ trợ mức thưởng bằng mức hỗ trợ của người học đạt giải cấp quốc gia, quốc tế tương ứng. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có người đạt giải cấp quốc gia, quốc tế được hỗ trợ khen thưởng với tổng mức bằng 10% giá trị tiền thưởng thực tế của người học.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.