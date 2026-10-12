An Giang quy định mới về dạy thêm, học thêm từ ngày 14/10/2026

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giữa nhiều vấn đề lớn về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát triển kinh tế và quản trị quốc gia, có một câu ngắn nhưng gợi ra một vấn đề rất dài: “Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật”. Đi liền với yêu cầu ấy là tinh thần phát huy dân chủ để cán bộ, đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm; người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình; không để nể nang, né tránh khiến khuyết điểm kéo dài và vi phạm tái diễn.