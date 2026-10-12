An Giang quy định mới về dạy thêm, học thêm từ ngày 14/10/2026
Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND, ngày 5/10/2026 của UBND tỉnh An Giang "Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang". Đây là những quy định cần biết về dạy thêm, học thêm, từ trách nhiệm của giáo viên, điều kiện tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường đến công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2026.
BÁO AN GIANG ONLINE
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-an-giang-quy-dinh-moi-ve-day-them-hoc-them-tu-ngay-14-10-2026-a499397.html