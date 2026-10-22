An Giang quy định chính sách đất đai đối với đồng bào người dân tộc thiểu số

Tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Theo quy định, đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng; cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và công tác dân tộc. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, công tác dân tộc.

Cán bộ công an phường Hà Tiên tuyên truyền chính sách pháp luật đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cá nhân không có đất ở thì được Nhà nước xem xét giao đất ở trong hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định và được miễn tiền sử dụng đất. Việc giao đất ở phải gắn với phương án làm nhà ở trên phần diện tích được giao. Trong trường hợp, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định và được miễn tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cá nhân người đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở sẽ được hỗ trợ đất để làm nhà

Cá nhân không có đất nông nghiệp thì được Nhà nước xem xét giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại khoản 1, 2 và 3 của Điều 176 Luật số 31/2024/QH15 và không thu tiền sử dụng đất. Cá nhân nếu có nhu cầu thì Nhà nước xem xét cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh theo diện tích phù hợp với quỹ đất của địa phương và ngành nghề sản xuất, kinh doanh, trong đó được giảm 50% tiền thuê đất cho diện tích tối đa không quá 300 m² đối với các xã, đặc khu Thổ Châu, đặc khu Kiên Hải và tối đa không quá 200 m² đối với các phường, đặc khu Phú Quốc.

Các đối tượng được hỗ trợ về đất đai phải sử dụng đúng mục đích được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. Cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải sinh sống và thường trú tại địa bàn cấp xã nơi có đất được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cho thuê đất.

UBND cấp xã căn cứ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương để bố trí quỹ đất trong quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.