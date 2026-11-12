An Giang quay thưởng 84 giải “Hóa đơn may mắn”, tổng trị giá 165 triệu đồng

Hội đồng giám sát đang thực hiện quay số trúng thưởng “Hóa đơn may mắn”.

Theo Thuế tỉnh An Giang, trong thời gian này, toàn tỉnh có 613.561 hóa đơn đủ điều kiện dự thưởng, trên tổng số 1.006.902 hóa đơn của người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Chương trình quay thưởng 6 kỳ, gồm 3 kỳ theo quý (quý IV/2025, quý I và quý II/2026) và 3 kỳ theo tháng (tháng 7, 8 và 9/2026).

Mỗi kỳ quay thưởng theo quý có 15 giải, tổng trị giá 30 triệu đồng; mỗi kỳ theo tháng có 13 giải, tổng trị giá 25 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng gồm giải nhất 5 triệu đồng; giải nhì 3 triệu đồng; giải ba 2 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng.

Việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được thực hiện ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành thuế, dưới sự giám sát của hội đồng giám sát chương trình.