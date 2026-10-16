An Giang quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Quy định số 224-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đánh dấu bước đổi mới trong tư duy quản lý đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh đồng thời đặt ra những nguyên tắc xuyên suốt. Theo đó, quyền tham gia đầu tư, kinh doanh và các giới hạn đi kèm được xác định trên cơ sở chức danh, vị trí công tác và nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích.