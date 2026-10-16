An Giang quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV
Tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang, tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh…
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