An Giang quản lý 60 nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Quang cảnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Sáng 23/10, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất lúa của tỉnh đạt trên 95%; diện tích lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt hơn 159.360ha. Theo thông tin tại hội nghị, các mô hình này góp phần giảm phát thải CO₂ đến 42% và tăng tỷ suất lợi nhuận cho nông hộ từ 17% đến hơn 51%.

Từ thực tiễn đó, An Giang cần tiếp tục tăng cường liên kết giữa hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả khoa học, công nghệ, nhất là trong các ngành hàng chủ lực.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2023, kinh phí nghiên cứu và phát triển do doanh nghiệp cấp chỉ chiếm 2,11% tổng kinh phí nghiên cứu và phát triển của viện, trường; chỉ 0,3% doanh nghiệp có đổi mới quy trình nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị thực tiễn làm thước đo, tránh lãng phí nguồn lực.

Năm 2027, mục tiêu được nêu tại hội nghị là ít nhất 30% đề tài khoa học và công nghệ xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp; tiến tới nâng tỷ lệ đề tài có hợp tác với doanh nghiệp lên 50% tại Đại học Quốc gia Hà Nội.