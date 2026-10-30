An Giang: Phú Lâm tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Xã Phú Lâm tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết

Theo thống kê đến ngày 6.10, xã Phú Lâm ghi nhận 14 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2025 (8 ca). Toàn xã ghi nhận 7 ổ dịch, tăng 3 ổ dịch so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi địa phương phải chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống.

Trước tình hình trên, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Phú Lâm đã tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết tại ấp Phú Thuận B, với sự tham gia của 12 tổ tự quản, triển khai đến 557 hộ dân.

Các tổ tập trung tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, kiểm tra các dụng cụ chứa nước và xử lý những vật dụng có nguy cơ phát sinh lăng quăng. Hoạt động nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng hộ gia đình trong chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Kiểm tra và xử lý những vật dụng có nguy cơ phát sinh lăng quăng

Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên súc rửa, đậy kín các dụng cụ chứa nước; thả cá lia thia vào lu, khạp phù hợp để diệt lăng quăng; thu gom, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước; vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, chủ động diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày.

Mỗi người dân cần duy trì thói quen kiểm tra, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, không để các vật dụng chứa nước trở thành nơi muỗi sinh sản. Sự chủ động của từng gia đình cùng với các biện pháp quyết liệt của chính quyền và ngành chức năng sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn.