An Giang: Phú Hòa nâng giá trị sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn

Theo báo cáo kết quả xây dựng xã nông thôn mới, Tiêu chí số 3 về Phát triển kinh tế nông thôn được Phú Hòa tự đánh giá đạt. Đây là tiêu chí bao quát nhiều nội dung, từ thu nhập, phát triển vùng nguyên liệu, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP đến kinh tế hợp tác, khuyến nông và phát triển làng nghề.

Trung tâm hành chính xã Phú Hòa

Tổ chức lại sản xuất, nâng chất nông sản

Một trong những hướng đi được Phú Hòa chú trọng là hình thành vùng nguyên liệu và tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung. Địa phương lựa chọn vùng nuôi thủy sản thương phẩm tại ấp Tây Bình làm vùng nguyên liệu chủ lực để xây dựng hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của tiêu chí.

Việc hình thành vùng nguyên liệu không chỉ góp phần quản lý tốt hơn quá trình sản xuất mà còn tạo điều kiện gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ, xã lựa chọn mô hình xoài cát Hòa Lộc ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm điều khiển tự động tại ấp Tây Bình C, với quy mô 10.000m². Mô hình góp phần thay đổi phương thức sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống, đồng thời hướng đến tiết kiệm nước, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả canh tác.

Cùng với đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được địa phương quan tâm. Phú Hòa hiện có 6 sản phẩm OCOP còn thời hạn, gồm sản phẩm “Kim chi cải thảo” và 5 sản phẩm rau của Tập đoàn Hải Kim Long. Các sản phẩm đều được công nhận đạt hạng OCOP 3 sao.

Để tiếp tục phát huy lợi thế này, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát triển OCOP giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch thực hiện chương trình năm 2026; đồng thời rà soát, cập nhật danh sách chủ thể và sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Người dân xã Phú Hòa duy trì nghề bó chổi cọng dừa truyền thống

Phát huy kinh tế hợp tác, hỗ trợ nông dân

Một điểm đáng chú ý trong phát triển kinh tế nông thôn ở Phú Hòa là việc phát huy vai trò của kinh tế hợp tác. Qua rà soát, xã có 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gồm Hợp tác xã Phú Thuận tại ấp Kinh Đào và Hợp tác xã Vĩnh Chánh tại ấp Đông An.

Các hợp tác xã được định hướng trở thành cầu nối trong tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và thị trường.

Công tác khuyến nông cộng đồng cũng được triển khai theo hướng gần dân, sát với nhu cầu sản xuất. Tổ khuyến nông cộng đồng tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn người dân sản xuất an toàn, sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ; hỗ trợ phát triển tổ chức sản xuất, hợp tác xã, vùng nguyên liệu; đồng thời kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được đẩy mạnh. Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua triển khai, có 887 hội viên đăng ký; địa phương đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xét công nhận.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sản xuất kinh doanh giỏi năm 2026 xã Phú Hòa

Không chỉ tập trung vào nông nghiệp, Phú Hòa còn chú trọng duy trì và phát huy các ngành nghề truyền thống. Trên địa bàn xã có làng nghề bó chổi cọng dừa được UBND tỉnh An Giang công nhận từ năm 2010, với quy mô khoảng 250 hộ.

Làng nghề vừa tạo việc làm, thu nhập cho người dân, vừa góp phần gìn giữ nét nghề truyền thống. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc duy trì và phát triển làng nghề cũng mở ra hướng đa dạng hóa sinh kế, nhất là đối với lao động nông thôn.

Hướng đến sản xuất xanh, hiệu quả

Đáng chú ý, Phú Hòa đang triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ấp Tây Bình với quy mô 50 ha, gắn với Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

Mô hình hướng đến thay đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm vật tư đầu vào, giảm chi phí và hạn chế tác động đến môi trường. Theo đánh giá của địa phương, việc áp dụng quy trình “1 phải - 5 giảm” có thể giúp giảm chi phí sản xuất khoảng 10-15%, đồng thời nâng hiệu quả kinh tế bình quân khoảng 10% trở lên so với phương thức canh tác truyền thống.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, phát triển kinh tế nông thôn ở Phú Hòa đang từng bước chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển OCOP, củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh khuyến nông cộng đồng, ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang tạo thêm những động lực mới cho nông nghiệp địa phương.

Chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trong xã

Thời gian tới, Phú Hòa tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Khi người dân có sinh kế ổn định, sản phẩm có thị trường, chi phí sản xuất được kiểm soát và giá trị nông sản được nâng lên, xây dựng nông thôn mới sẽ có nền tảng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi Phú Hòa đang từng bước cụ thể hóa từ Tiêu chí số 3 về Phát triển kinh tế nông thôn.