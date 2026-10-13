An Giang: Phú Hòa nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội

Bàn giao vật nuôi, cây trồng cho người dân xã Phú Hòa

Theo kết quả tự đánh giá, Tiêu chí số 6 về Giảm nghèo và an sinh xã hội của xã Phú Hòa đạt yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức thấp; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt mức cao, góp phần tạo nền tảng để địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Kết quả rà soát cho thấy, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã là 2,89%, gồm tỷ lệ hộ nghèo 0,25% và hộ cận nghèo 2,64%. Cụ thể, địa phương ghi nhận 21 hộ nghèo đa chiều, sau khi loại trừ một hộ nghèo không có khả năng lao động, tỷ lệ còn 0,25%; có 221 hộ cận nghèo đa chiều, sau khi loại trừ hai hộ cận nghèo không có khả năng lao động, tỷ lệ còn 2,64%.

Với tỷ lệ nghèo đa chiều 2,89%, thấp hơn ngưỡng tối đa 5% theo yêu cầu của tiêu chí, Phú Hòa có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân xã Phú Hòa

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện nhà ở cũng là một trong những nội dung được địa phương quan tâm. Theo báo cáo, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt 91,06%, cao hơn mức yêu cầu 85%. Nhà ở bảo đảm an toàn góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập. Đây cũng là yếu tố quan trọng thể hiện hiệu quả của các chính sách chăm lo đời sống người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu được báo cáo tại nội dung tiêu chí, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,20%, tương đương 7.850/7.913 hộ.

Địa phương đồng thời gắn việc nâng cao chất lượng môi trường sống với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nhà ở, khu dân cư và bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Trao Nhà mái ấm nông dân trong xã Phú Hòa

Công tác bình đẳng giới cũng được lồng ghép trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo, tỷ lệ nữ trong quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2030 đạt 25%.

Trong các mô hình phát triển kinh tế nông thôn, có 17 phụ nữ trong tổng số 32 người tham gia, chiếm 53,12%. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng tích cực của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, xã tăng cường rà soát, thống kê và quản lý các nhóm cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, nông nghiệp và y tế. Trong đó, 70/70 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương đáp ứng yêu cầu, đạt tỷ lệ 100%.

Địa phương cũng thống kê, quản lý 3.467 hộ, cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản và 167 cơ sở mua bán thức ăn, nước uống thuộc lĩnh vực y tế. Việc tăng cường quản lý các cơ sở liên quan đến thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân

Có thể thấy, công tác giảm nghèo tại Phú Hòa không chỉ tập trung vào hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn mà còn gắn với cải thiện nhà ở, nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch, bảo vệ môi trường, thực hiện bình đẳng giới và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây là cách tiếp cận phù hợp với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Thời gian tới, xã Phú Hòa tiếp tục duy trì các kết quả đạt được, rà soát nhu cầu của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp; đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng và khuyến khích phát triển kinh tế hộ. Qua đó, giúp người dân chủ động vươn lên, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và hạn chế tái nghèo.

Xây dựng nông thôn mới chỉ thực sự bền vững khi thành quả phát triển được thể hiện trong đời sống của từng gia đình, từng khu dân cư. Với những kết quả đạt được trong thực hiện Tiêu chí số 6, Phú Hòa tiếp tục hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh và đáng sống.