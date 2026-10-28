An Giang phối hợp xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang Kiều Hoài Phong và Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Văn Nở ký kết quy chế phối hợp.

Chiều 28/10, Bảo hiểm xã hội An Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy chế, hai cơ quan tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm. Trọng tâm là các vụ việc có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia bảo hiểm và lợi ích công.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng; kết quả thanh tra, kiểm tra; quyết định xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ, tài liệu liên quan. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu, đánh giá, xem xét xử lý vụ việc theo chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hai cơ quan phối hợp rà soát, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ; làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để đôn đốc chấp hành quy định. Trường hợp cần thiết, hai bên tổ chức họp liên ngành, thống nhất biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; phổ biến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và cảnh báo hậu quả pháp lý đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội kéo dài để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp đánh giá, đôn đốc thực hiện đúng quy định. Tháng 12/2026, hai cơ quan tổ chức đánh giá kết quả phối hợp năm 2026 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2027.