An Giang phối hợp xử lý dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 4/11, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về trao đổi thông tin tội phạm, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị khởi tố phát hiện qua hoạt động thanh tra.

Theo quy chế, Thanh tra tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao đổi, cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra; đồng thời cập nhật kết quả giải quyết các kiến nghị khởi tố đã chuyển đến cơ quan chức năng.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ và tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự.

Đối với vụ việc được phát hiện sau khi kết thúc cuộc thanh tra, thời hạn chuyển kiến nghị khởi tố là 5 ngày làm việc kể từ ngày ký kết luận thanh tra. Thanh tra tỉnh đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị này.

Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, chuyển giao và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra, bảo đảm việc thực thi pháp luật kịp thời, thống nhất và đúng quy định.