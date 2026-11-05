An Giang phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất

Điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang.

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Họp báo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Hà Nội đến các địa phương.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đến ngày 5/11, cả nước có 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị để giới thiệu đến công chúng, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và các sự kiện trưng bày, triển lãm. 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Ở cấp Trung ương, nhiều hoạt động được triển khai, trong đó có ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) và chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”, diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất dự kiến tổ chức ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm cầu tại Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.

Tại An Giang, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất dự kiến có chuỗi hoạt động triển lãm về Ngày Văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố; trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp.

Hưởng ứng sự kiện, tỉnh lựa chọn những sản phẩm, hoạt động, không gian và câu chuyện văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; ưu tiên kết nối các giá trị văn hóa đặc trưng với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa, tạo không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

Mỗi xã, phường, đặc khu trong tỉnh cũng lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá; đồng thời duy trì, phát huy các sản phẩm tiêu biểu, mô hình sáng tạo. Các sở, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong nhân dân.