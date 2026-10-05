An Giang phối hợp đào tạo báo chí số, ứng dụng AI

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 5/10, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và phong trào với Hội Nhà báo tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2031.

Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho hội viên, phóng viên, biên tập viên và người làm báo. Nội dung tập trung vào những yêu cầu mới của báo chí hiện đại, nhất là chuyển đổi số, mô hình tòa soạn hội tụ, báo chí đa phương tiện, ứng dụng AI và đạo đức nghề nghiệp trên môi trường số.

Theo Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển, trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và AI đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động báo chí, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh với Hội Nhà báo tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu mới.

“Báo và phát thanh, truyền hình An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng báo chí đa phương tiện, báo chí số, ứng dụng AI và đạo đức làm báo trên môi trường số cho đội ngũ người làm báo”, ông Lê Văn Chuyển cho biết.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cũng đề nghị các phòng chuyên môn tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực thâm nhập thực tế, sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham gia các giải báo chí tỉnh An Giang, giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, khu vực.

Theo ông Lê Văn Chuyển, cùng với nâng cao chất lượng nghiệp vụ, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo; quan tâm công tác tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và đời sống tinh thần của hội viên.

Trong giai đoạn 2026 - 2031, hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn; các hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn, giao lưu, thực tế sáng tác và an sinh xã hội. Hội Nhà báo tỉnh hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn hằng năm; Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo tham gia các hoạt động nghiệp vụ, phong trào Hội.