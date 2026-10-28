An Giang phê duyệt dự án chỉnh trang Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo

Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo.

Theo Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh An Giang, dự án chỉnh trang nhà trưng bày thuộc nhóm C, loại công trình dân dụng cấp III, thực hiện theo hình thức cải tạo, sửa chữa. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là chủ đầu tư. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án trong năm 2026.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1,279 tỷ đồng, sử dụng nguồn chi thường xuyên. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1,116 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 38 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 113 triệu đồng và các khoản chi phí khác, dự phòng.

Các hạng mục chính gồm chỉnh trang nhà trưng bày, cải tạo nhà làm việc và nhà vệ sinh. Công trình nhà trưng bày được sơn sửa, xử lý chống thấm, vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục hiện trạng. Nhà làm việc được bố trí lại công năng sử dụng, cải tạo trần, hệ thống điện và các hạng mục liên quan. Khu vệ sinh được thay mới gạch nền, thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện.

Việc chỉnh trang được thực hiện trên cơ sở cải tạo, sửa chữa công trình hiện hữu, góp phần hoàn thiện điều kiện phục vụ hoạt động trưng bày và quản lý di tích.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguyên trạng, phục hồi giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; tạo điều kiện phát huy tiềm năng du lịch, nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng. Đây cũng là bước đi nhằm khẳng định vị thế của hệ thống di tích Óc Eo - Ba Thê trên bản đồ khảo cổ học quốc gia và quốc tế.

Đáng chú ý, dự án nằm trong nhóm công trình trùng tu, cải tạo và chỉnh trang di tích phục vụ hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới. Việc đầu tư, hoàn thiện các hạng mục phục vụ trưng bày và quản lý di tích góp phần chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho mục tiêu này.

P.V