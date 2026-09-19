An Giang phẫu thuật mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo

Đại diện các đơn vị trao quà cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật mắt

Bà Nguyễn Thị Phụng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân cho biết, ngày 19.9, tại Trung tâm Y tế xã Phú Tân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Đoàn bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam TP.HCM và Trung tâm Y tế Phú Tân tổ chức khám, tư vấn và phẫu thuật mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các bệnh nhân được khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí đối với các bệnh lý về mắt, chủ yếu là đục thủy tinh thể và mộng thịt. Hoạt động nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Bệnh nhân được khám, phẫu thuật mắt miễn phí trong chương trình

Toàn bộ chương trình khám, phẫu thuật được tài trợ bởi Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia, Công ty TNHH Du thuyền Hoa Sen và Công ty CP Dược phẩm Việt Hà.

Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc, điều trị các bệnh về mắt. Qua đó, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần chung tay vì người nghèo của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.