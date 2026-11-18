Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ phản ánh sức sống của nền kinh tế mà còn là thước đo quan trọng về chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực điều hành của chính quyền địa phương.

Với An Giang, việc hình thành và duy trì hơn 20.200 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng tổng vốn đăng ký trên 447.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô và dư địa phát triển đáng kể của khu vực kinh tế tư nhân cũng như sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo thêm động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Doanh nghiệp – động lực quan trọng của nền kinh tế

Theo UBND tỉnh An Giang, đến ngày 15/11 toàn tỉnh có 4.029 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11,42% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 27.344 tỷ đồng. Lũy kế, toàn tỉnh ước có 20.273 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 447.121 tỷ đồng.

Hơn 20.200 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 447.000 tỷ đồng đang tạo nền tảng, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế An Giang.

Những con số này cho thấy sức bật của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh An Giang đang triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu cao hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Doanh nghiệp không chỉ đóng góp trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách mà còn mở rộng thị trường lao động, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ và hình thành các chuỗi liên kết kinh tế.

Đặc biệt, với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch, thương mại và hệ thống cửa khẩu, An Giang có nhiều điều kiện để phát triển các mô hình đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Nếu được khai thác đồng bộ, đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao năng lực chế biến, bảo quản, xuất khẩu và gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm.

Không chỉ khu vực doanh nghiệp trong nước, hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến ngày 15/11/2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 133.726 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký hơn 907 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Tuy nhiên, trong cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế về tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô thị trường chưa đủ để tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Điều có ý nghĩa quyết định là chất lượng quy hoạch, tính minh bạch của chính sách, sự đồng bộ của hạ tầng và khả năng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả những vướng mắc của doanh nghiệp.

Vì vậy, phát triển cộng đồng doanh nghiệp cần được đặt trong tổng thể chiến lược cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chính quyền không chỉ dừng lại ở việc vận động, kêu gọi nhà đầu tư mà cần đồng hành từ khâu tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đến khi đi vào hoạt động ổn định.

20.273 doanh nghiệp Đang hoạt động trên địa bàn An Giang, tính đến ngày 15/11/2026 Tổng vốn đăng ký: 447.121 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thành lập mới: 4.029, tăng 11,42%.

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới: 27.344 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của 34 dự án được chấp thuận: 133.726 tỷ đồng.

Chuyển vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, giá trị thực chất

Một trong những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn trong thu hút đầu tư là khoảng cách giữa vốn đăng ký và năng lực triển khai thực tế. Theo rà soát của tỉnh đối với 1.456 dự án đầu tư trong nước, có 1.083 dự án đã đi vào hoạt động, 306 dự án đang triển khai và 67 dự án chưa triển khai. Đối với danh mục 254 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030, đến nay có 7 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 26.667 tỷ đồng; 61 dự án đã có điều kiện pháp lý để công bố kêu gọi đầu tư, trong khi 186 dự án vẫn cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy xúc tiến đầu tư, chuyển từ chú trọng số lượng dự án, quy mô vốn đăng ký sang đánh giá toàn diện hiệu quả thực hiện. Một dự án chỉ thực sự phát huy giá trị khi được triển khai đúng tiến độ, tạo ra sản phẩm, việc làm, đóng góp ngân sách và có tác động lan tỏa tích cực đến kinh tế - xã hội địa phương.

Đây cũng là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng tại cuộc họp ngày 17/11. Theo đó, kết quả thu hút đầu tư không chỉ được đánh giá qua số lượng dự án và vốn đăng ký mà quan trọng nhất là các dự án phải được triển khai, đi vào hoạt động thực tế, tạo ra sản phẩm, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát tiềm năng, dư địa thu hút đầu tư theo từng lĩnh vực; xây dựng danh mục dự án cụ thể, đẩy mạnh công khai, quảng bá thông tin kêu gọi đầu tư trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn và thu hút đầu tư; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá cán bộ. Đối với những dự án phát sinh vướng mắc, các tổ công tác phải chủ động phối hợp, trực tiếp giải quyết, không để tình trạng hồ sơ chuyển qua lại giữa các cơ quan, đơn vị làm kéo dài thời gian xử lý.

Cùng với đó, yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư; không tự đặt thêm thủ tục hành chính ngoài quy định pháp luật. Những dự án chậm triển khai, kéo dài hoặc có dấu hiệu đăng ký giữ chỗ, chuyển nhượng dự án nhằm trục lợi phải được rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực và làm mất cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh.

Những chỉ đạo này cho thấy quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó, cải cách thủ tục không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn phải tạo ra sự thông thoáng, minh bạch, nhất quán trong thực thi chính sách; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời giữ vững kỷ cương pháp luật và yêu cầu bảo vệ môi trường.

An Giang ghi nhận hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026.

Về lâu dài, An Giang cần ưu tiên thu hút những dự án có công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và có khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương. Đối với các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, du lịch và kinh tế biển, việc khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu, logistics, hạ tầng dịch vụ và công nghệ xanh sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thô.

Hơn 20.200 doanh nghiệp cùng nguồn vốn đăng ký trên 447.000 tỷ đồng là nền tảng đáng kể, nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở những con số thống kê đơn thuần. Đó phải là năng lực sản xuất được mở rộng, những việc làm ổn định được tạo ra, nguồn thu ngân sách được củng cố và chất lượng sống của người dân ngày càng nâng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, An Giang cần tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực chất của dự án làm thước đo năng lực điều hành và lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, cộng đồng doanh nghiệp sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng đưa kinh tế An Giang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.