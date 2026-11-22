Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ, thông qua hội nghị, tỉnh giới thiệu các cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi, chia sẻ thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu đầu tư và khả năng tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị thẳng thắn, thiết thực của quý doanh nghiệp và nhà đầu tư để tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện thông tin các dự án, nắm bắt nhu cầu và định hướng quan tâm của nhà đầu tư, đồng thời có giải pháp kết nối, hỗ trợ phù hợp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư

Tại hội nghị các nhà đầu tư đã trình bày các tham luận: “Phát triển và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang”; “Định hướng đầu tư, nghiên cứu phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bất động sản công nghiệp và logistics tổng hợp trên địa bàn tỉnh An Giang”; “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án lấn biển tại Rạch Giá và định hướng đầu tư, nghiên cứu phát triển không gian kinh tế biển Rạch Giá”.

Đồng thời, các nhà đầu tư trình bày “Định hướng phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm và thu hút đầu tư du lịch tỉnh An Giang”; “Sao Mai đồng hành cùng An Giang khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư và phát triển du lịch”; “Định hướng phát triển cụm công nghiệp, cụm nhà máy chế biến và các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang”; “Định hướng nghiên cứu đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Mỹ Phú dựa trên lợi thế về hạ tầng và ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang”.

An Giang có nhiều dư địa và cơ hội để phát triển, vì vậy, tỉnh kỳ vọng sự tham gia của các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn lực tài chính, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và hình thành những sản phẩm chất lượng, thương hiệu, có sức cạnh tranh cao.