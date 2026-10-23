An Giang phát sinh hơn 2.200 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 23/10, Sở Công Thương An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Grac tổ chức tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái chế chất thải và giảm thiểu rác thải nhựa cho 130 đại biểu thuộc ngành Công Thương.

Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Lê Thanh Hải cho biết, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.274 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, chất thải hữu cơ chiếm khoảng 40 - 60%, chất thải có khả năng tái chế chiếm 12 - 15%.

Việc phân loại rác tại nguồn góp phần giảm lượng chất thải phải xử lý, tăng khả năng tái chế, tiết kiệm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Đối với chất thải nguy hại như bao bì hóa chất, dầu nhớt thải, pin, ắc quy, các cơ sở phải lưu giữ an toàn và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định.

Hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề: Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quản lý chất thải tại doanh nghiệp; sử dụng sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp hạn chế túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần và từng bước chuyển đổi sang bao bì thân thiện với môi trường.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chủ động rà soát lượng chất thải phát sinh, bố trí khu vực lưu giữ phù hợp, phân công người phụ trách và xây dựng lộ trình giảm sử dụng nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.