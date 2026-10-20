An Giang: Phát huy văn hóa “trọng dân” trong xây dựng Đảng (Bài 2)

Điều đó đòi hỏi Đảng bộ tỉnh An Giang phải đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng để đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng” (1). Lời khẳng định này không chỉ thể hiện tầm nhìn lý luận sâu sắc mà còn là sự tổng kết thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam: mọi thắng lợi của dân tộc đều gắn liền với việc Đảng ta lựa chọn, rèn luyện và trọng dụng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh , “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (2). Ở đây, Người không coi cán bộ chỉ là người “thực thi”, mà là “cái gốc” – nền tảng quyết định sự sống còn của mọi chủ trương, chính sách. Nếu Đảng là người cầm lái, thì cán bộ là bánh lái, là động cơ, chuyển hóa ý chí cách mạng của Đảng thành hành động cách mạng trong nhân dân. Do đó, xây dựng hệ giá trị người cán bộ, đảng viên An Giang tiên phong, gương mẫu, văn hóa “trọng dân” đáp ứng yêu cầu phát triển là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, bình quân hằng năm, có trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên so với tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại. Công tác phát triển đảng viên có 15.618 đảng viên được kết nạp vào Đảng đạt tỷ lệ 85,69% so với chỉ tiêu đề ra, cơ bản bảo đảm về chất lượng, trong đó, học sinh, sinh viên 1.764 đảng viên; chủ, người quản lý doanh nghiệp 53 đảng viên; công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất 115 đảng viên; nhân viên, người lao động gián tiếp 669 đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên giai đoạn này có 1.389 đảng viên bị xóa tên và 1.843 đảng viên cho ra khỏi Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật, toàn Đảng bộ tỉnh có 2.127 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 816 cấp ủy viên các cấp (3). Từ đầu năm 2026 đến tháng 9/2026 kết nạp được 2.568/3.600 đảng viên mới, đạt 71,33% so kế hoạch.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025: Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh An Giang có 102 xã, phường và đặc khu, trong đó có 85 xã. Ước đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 69/85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81,17%; có 09/69 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đạt 13,04% và 01 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 11,11%. (4); toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 1.216 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10.000 căn nhà đại đoàn kết; tặng quà tết, hỗ trợ sản xuất, học tập, mua bảo hiểm y tế, chữa bệnh... cho trên 120.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,68%; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (5).

Điều đó cho thấy, trong thời gian qua, công tác cán bộ của tỉnh An Giang được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tương đối đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng bước được đề cao, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đột phá của tỉnh trong kỷ nguyên mới thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ tỉnh An Giang đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, liên kết vùng, Hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, Tỉnh ủy An Giang, xác định, cán bộ là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, công tác cán bộ phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, phải có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thực tiễn, bản lĩnh đổi mới và khả năng dẫn dắt phát triển. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cán bộ đủ tâm, tầm, năng lực và trách nhiệm thì nhiệm vụ chính trị được triển khai hiệu quả; ngược lại, hạn chế về năng lực, tư duy và quyết đoán sẽ tạo ra điểm nghẽn, làm chậm tiến trình phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội. Nổi bật, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động nguồn lực xây dựng 793 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn cấp tỉnh và hơn 1.321 căn nhà Đại đoàn kết do Mặt trận các xã, phường, đặc khu vận động, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống (6).

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phối hợp vận động xây dựng 62 căn nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn tổng trị giá 4.130 triệu đồng; tiếp nhận, phát 1.758 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tổng trị giá 788.800.000đ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã U Minh Thượng đã vận đồng xây dựng 01 cầu giao thông trị giá 450 triệu đồng, tổ chức bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng 1.512 suất quả cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tổng trị giá 580.575.000 đồng.

Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Nhóm thiện nguyện Từ Bi cô Bảy (TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Gò Quao khởi công xây dựng cầu chợ Định An và cầu kênh chợ ấp An Trung

Theo ông Phạm Văn Út, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Minh, hiện nay xã có 18 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 1.200 thành viên. Từ số vốn 540 triệu đồng, Câu lạc bộ đã cho các thành viên nghèo, cận nghèo vay với lãi suất ưu đãi để chăn nuôi, trồng trọt hoặc buôn bán nhỏ, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, giúp đỡ trên 600 lượt thành viên làm ăn có hiệu quả. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn cử ra các thành viên khỏe mạnh, tình nguyện viên trẻ tuổi như các bạn Đoàn viên, Hội viên phụ nữ đến hỗ trợ trên 30 cụ già neo đơn, ốm yếu không tự chăm sóc được bản thân.

Điều đó cho thấy, tổ chức đảng giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, định hướng và giữ trách nhiệm nêu gương, huy động sức mạnh của cộng đồng, kết nối các nguồn lực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy chuyển hóa các giá trị thành hành vi, thái độ, trách nhiệm trong công việc và đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong kỷ nguyên mới - nơi tri thức, công nghệ, văn hóa và con người trở thành trụ cột phát triển thì việc phát huy vai trò của tổ chức đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội góp phần đưa An Giang phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, là hết sức cần thiết.

Dưới góc nhìn văn hóa, theo ThS. Đỗ Ngọc Qui, giảng viên Phòng TC, HC, TT, TL Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, nêu gương trong cán bộ, đảng viên – nguồn lan tỏa quan trọng- là phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng và là điểm khởi đầu quyết định hiệu quả xây dựng hệ giá trị văn hóa – con người địa phương. Cán bộ, đảng viên – nhất là người đứng đầu – chính là lực lượng tiên phong thực hành các giá trị cốt lõi, thông qua lối sống, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Khi cán bộ thực sự mẫu mực, chuẩn mực đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử sẽ được lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy, minh bạch và trách nhiệm là yêu cầu trọng tâm.

Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, theo ThS. Bùi Tuấn Đạt, giảng viên phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, tổ chức đảng các cấp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và tính tiên phong trong thực hành hệ giá trị, lấy phẩm chất, uy tín và năng lực làm tiêu chí trọng tâm, bởi, cán bộ, đảng viên là người truyền dẫn trực tiếp các giá trị văn hóa đến nhân dân thông qua hành động, phong cách và thái độ phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức đảng cần chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan nhà nước, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống hằng ngày. Việc triển khai mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, phong trào thi đua yêu nước gắn với các giá trị nhân văn, sáng tạo, đoàn kết sẽ khẳng định vai trò dẫn dắt của tổ chức đảng đối với đời sống văn hóa – xã hội.

Tỉnh ủy An Giang cần tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ phụng sự. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chấp hành nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm.

Còn luật sư Đoàn Công Thiện, nguyên Trưởng Văn phòng luật sư Đoàn Công Thiện, phường Rạch Giá, cho rằng, xây dựng hệ giá trị người cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu trọng dân đáp ứng yêu cầu phát triển thì công tác giáo dục vẫn là biện pháp chủ đạo trong công tác Đảng, bởi, giáo dục cho mọi cán bộ đảng viên hiểu và thấm nhuần giá trị lịch sử của Đảng nói riêng và lịch sử giành độc lập của Nhân dân ta nói chung là hết sức cần thiết. Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu cặn kẽ cái giá bằng xương máu của các thế hệ cán bộ, đảng viên nói riêng, của đồng bào và chiến sĩ nói chung để quê hương, đất nước có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay. Mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức được giá trị lịch sử đúng trong ý thức thì mới có hành động tốt trong hiện tại và tương lai. Kèm theo đó là biện pháp giám sát chặt chẽ về mặt tổ chức, đặt biệt là giám sát về kinh tế. Nếu thấy đảng viên nào có dấu hiệu giàu lên bất chính thì cho kiểm tra và loại ngay ra khỏi Đảng khi có tiêu cực.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã xác định rõ nhiệm vụ: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây là định hướng chiến lược khẳng định chuyển đổi số không chỉ là công cụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Từ đó, theo TS. Nguyễn Hồ Thanh, Trường Đại học An Giang, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số là “cầu nối” thu hẹp khoảng cách giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân; đồng thời là biểu hiện sinh động của văn hóa “trọng dân” của người An Giang trong thời kỳ mới. Do đó, nhằm phát huy hiệu quả của “nhịp cầu số” này, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện hiện nay, cấp ủy các cấp phải xác định chuyển đổi số không đơn thuần là cải cách hành chính, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực “dân vận” của tổ chức đảng trong bối cảnh mới. Người đứng đầu phải là “hình mẫu chuyển đổi số”, gương mẫu sử dụng nền tảng số, ký số hồ sơ, chỉ đạo trên môi trường số và tương tác trực tuyến với người dân. Mỗi đảng viên cần trở thành một “công dân số gương mẫu”, vừa sử dụng thành thạo các nền tảng số, vừa là “tuyên truyền viên số” hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ.

Cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, đảng viên: trả lời ý kiến người dân phải nhanh chóng, đúng mực, cầu thị; tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, né tránh, hoặc trả lời mang tính “cho xong việc”. Mạng xã hội phải trở thành một kênh dân vận mới, nơi cán bộ thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng Nhân dân. Khi cấp ủy gương mẫu, cán bộ trách nhiệm, văn hóa số được hình thành, khoảng cách số được thu hẹp và tiếng nói của dân được lắng nghe thực chất, “chiếc cầu số” của An Giang sẽ trở thành biểu tượng mới của mối quan hệ khăng khít Đảng - Dân trong thời đại số.

Song song với đó, Tỉnh ủy An Giang cũng đã xác định cần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trong đó, trọng tâm là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên thông qua đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện thực tiễn. Thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy trong xây dựng khối đoàn kết, nâng cao trách nhiệm chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các cấp ủy tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng nề nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên sai phạm ngay từ cơ sở.

Khi hệ giá trị người cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, văn hóa “trọng dân” được chú trọng, quan tâm một cách đúng mức, trọng điểm, trọng tâm sẽ góp phần đưa An Giang ngày càng phát triển trên con đường hội nhập, đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

(Còn tiếp)

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Tài liệu tham khảo:

(1): Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 175–179

(2): Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 269

(3): Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên – Tỉnh ủy An Giang năm 2026

(4): MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nâng cao hiệu quả giám sát phản biện xã hội | Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

(5): Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030

(6): MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nâng cao hiệu quả giám sát phản biện xã hội | Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang