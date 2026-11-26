Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng 26/11, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình, kết quả công tác thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, hoạt động thanh tra không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý sai phạm mà cần chuyển mạnh sang phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo rủi ro từ sớm. Công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu nhằm hạn chế thanh tra trực tiếp, tránh gây phiền hà cho cơ sở và phòng ngừa tiêu cực.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại đề nghị tỉnh rà soát chặt chẽ việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ trước khi sắp xếp, kiện toàn nhân sự; bảo đảm các trường hợp thuộc diện thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm được xem xét thấu đáo, không để thiếu sót ảnh hưởng đến công tác cán bộ và uy tín tổ chức.

Đồng thời, tỉnh cần phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, theo dõi, đánh giá việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm sau thanh tra.

Đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, từ ngày 1/10 đến 31/10/2026, Thanh tra tỉnh triển khai 38 cuộc thanh tra, trong đó có 26 cuộc thanh tra đột xuất; kết thúc 24 cuộc và ban hành 27 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 69 tỷ đồng; thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 63 tỷ đồng; xử lý hành chính 44 tổ chức, 325 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực, như đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách. Đến ngày 9/11, tỉnh đã xử lý 1.013/1.204 cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thành rà soát, phân loại 470 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng hoàn thành khối lượng số hóa hồ sơ, tài liệu giai đoạn 2010 - 2025, gồm 557 hồ sơ công tác thanh tra; 15.587 hồ sơ tiếp công dân; 21.741 hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và 33.627 hồ sơ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.