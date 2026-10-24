An Giang phát hiện sai phạm gần 69 tỷ đồng qua thanh tra

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 24/10, tại phường Rạch Giá, Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị thành viên Cụm thi đua số V Thanh tra các tỉnh Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Cụm thi đua số V gồm Thanh tra các tỉnh An Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Trong năm 2026, toàn cụm triển khai 232 cuộc thanh tra, trong đó có 94 cuộc thanh tra đột xuất. Các đơn vị kết thúc thanh tra trực tiếp 145 cuộc và công bố 215 kết luận thanh tra.

Tại An Giang, Thanh tra tỉnh triển khai 37 cuộc thanh tra, công bố 26 kết luận. Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị xử lý hành chính đối với 39 tổ chức và 343 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai. Trong năm, Thanh tra tỉnh An Giang tiếp 186 lượt với 232 người dân, tiếp nhận và xử lý 902 đơn; hoàn thành xác minh 55/55 hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất bầu Thanh tra tỉnh Vĩnh Long làm Cụm trưởng Cụm thi đua số V năm 2027, Thanh tra tỉnh Cà Mau làm Cụm phó.