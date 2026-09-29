An Giang: Phát hiện loạt trường hợp mua NƠXH sai điều kiện, có dự án bán 269 căn cao hơn giá thẩm định

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) và việc chấp hành pháp luật trong đầu tư các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận, An Giang hiện có 13 dự án NƠXH. Đoàn thanh tra đã làm việc với Sở Xây dựng và một số chủ đầu tư, trong đó tập trung kiểm tra việc triển khai các dự án, xét duyệt đối tượng mua nhà và việc thực hiện các quy định về giá bán, công khai thông tin.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra là việc xác định đối tượng được hưởng chính sách NƠXH còn nhiều sai sót.

Tại ba dự án gồm Khu đô thị Tây Bắc, TDC Đường số 2 và Khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, việc kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư chưa đầy đủ, dẫn đến 13 trường hợp đã có đất ở, nhà ở thuộc sở hữu nhưng vẫn được xét duyệt mua NƠXH.

Dự án nhà ở xã hội TDC Đường số 2. (Ảnh CIC Group)

Bên cạnh đó, có 27 trường hợp có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên trên 15 triệu đồng/ tháng nhưng vẫn được xét duyệt mua NƠXH.

Riêng tại dự án do Chi nhánh CTCP Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang thực hiện, Thanh tra phát hiện việc kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, dẫn đến 13 cá nhân đã có nhà ở thuộc sở hữu nhưng kê khai chưa có nhà và sau đó được xác nhận đủ điều kiện mua NƠXH.

Tổng hợp toàn bộ hồ sơ được kiểm tra, Thanh tra xác định 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện hưởng chính sách, gồm 13 trường hợp liên quan đến đất ở, nhà ở và 27 trường hợp liên quan đến thu nhập.

Ngoài ra, có 11 trường hợp mua NƠXH nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người khác mượn hoặc cho thuê.

Tại Dự án TDC Đường số 2 và Khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, chủ đầu tư được xác định có nhiều thiếu sót trong quá trình bán NƠXH.

Chủ đầu tư không niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán và số căn còn lại tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trụ sở làm việc và sàn giao dịch bất động sản.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã ký văn bản thỏa thuận giữ chỗ với 86 đối tượng mua NƠXH trước khi có thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Tại một dự án khác, Thanh tra cũng phát hiện chủ đầu tư ký văn bản thỏa thuận giữ chỗ với 70 đối tượng, thu tổng cộng 3,75 tỷ đồng trước thời điểm đủ điều kiện bán.

Chủ đầu tư còn ký hợp đồng mua bán NƠXH với giá bao gồm lệ phí trước bạ và thu khoản tiền này từ người mua. Tổng số lệ phí trước bạ đã thu được Thanh tra xác định là 767 triệu đồng tại dự án này.

Đối với hai dự án TDC Đường số 2 và Khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, số tiền lệ phí trước bạ phải hoàn trả cho người mua được xác định là hơn 1,08 tỷ đồng.

Tại KDT lấn biển Tây Bắc, Thanh tra cho rằng, CTCP Tập đoàn CIC bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH không đảm bảo tỷ lệ 20% trong tổng diện tích đất ở.

Một vấn đề khác được Thanh tra chỉ ra là việc xác định và kiểm soát giá bán NƠXH. Tại Dự án Khu đô thị Tây Bắc, CTCP Tập đoàn CIC đã bán 121/1.011 căn NƠXH với giá cao hơn mức giá bán tạm tính cao nhất do Sở Xây dựng thẩm định, với tổng số tiền chênh lệch được xác định là hơn 631,5 triệu đồng.

Trong khi đó, tại dự án của Chi nhánh CTCP Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang, chủ đầu tư đã ký 269 hợp đồng với người mua NƠXH có giá cao hơn giá thẩm định tạm tính của Sở Xây dựng, với tổng số tiền chênh lệch được Thanh tra xác định lên tới 16,28 tỷ đồng.

Thanh tra cũng cho biết Dự án Khu đô thị Tây Bắc đã chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán nhưng chủ đầu tư đã ký biên bản thanh lý 823 hợp đồng mua bán NƠXH.

Tại dự án của Chi nhánh CTCP Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương, 637 căn nhà liên kế cũng chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán. Cùng với đó, dự án này còn có 252 căn nhà chung cư chưa được xây dựng dù đã hết thời gian thực hiện dự án theo quyết định của UBND tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm được xác định thuộc về tập thể, cá nhân tại Sở Xây dựng qua các thời kỳ, các phòng chuyên môn, một số đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư và những cơ quan, tổ chức xác nhận điều kiện cho người đăng ký mua NƠXH.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ mua NƠXH để xác định lại đúng đối tượng, điều kiện hưởng chính sách; xử lý các trường hợp sai đối tượng, không đủ điều kiện.

Các chủ đầu tư được yêu cầu kiểm toán, quyết toán dự án, rà soát lại hợp đồng sau khi có giá bán chính thức và hoàn trả các khoản lệ phí trước bạ đã thu không đúng quy định.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh An Giang chuyển thông tin vụ việc sang Công an tỉnh liên quan đến một số trường hợp kê khai không trung thực để hưởng chính sách NƠXH, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất; đồng thời chuyển thông tin về việc công chức thuộc Sở Xây dựng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến những hạn chế, vi phạm được nêu trong kết luận.