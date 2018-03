An Giang: Phát hiện hàng trăm vũ khí nguy hiểm trong vườn nhà dân

Trong quá trình đào đất, ông Đen tá hỏa khi phát hiện rất nhiều vũ khí nguy hiểm là vỏ bom, mìn và cả Rocket quanh vườn nhà.

Theo báo Người lao động, ngày 28/3, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hơn 227 loại vũ khí nguy hiểm như Rocket, mìn, đạn cối vừa được phát hiện tại nhà một người dân ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Số vật liệu nổ nguy hiểm đã được tập kết về nơi an toàn để chờ xử lý. Ảnh: Báo Người Lao động

Theo đó, trong quá trình sửa nhà, ông Lê Văn Đen (cư trú khóm Thanh Lương, thị trấn Ba Chúc) phát hiện nhiều vỏ bom, mìn, vật liệu nổ xung quanh vườn nhà mình. Ngay lập tức, ông Đen báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã thực hiện khoanh vùng và cắm biển cảnh cáo nguy hiểm cho người dân biết. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo báo Công an Nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng bảo vệ. Qua rà phá, đào tìm, lực lượng phát hiện hơn 227 vũ khí nguy hiểm, nằm trong lòng đất bao gồm: 105 đầu đạn, 2 trái Rocket, 4 quả mìn phóng, 3 quả cối 61, 80 đầu đạn cao su 20 ly…

Thời gian qua, các loại vũ khí còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra nhiều vụ tai nạn rất đau lòng, việc người dân tự nguyên giao nộp vũ khí vật liệu nổ ngoài việc chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mà còn tự giúp cho chính mình, hạn chế được những vụ nổ bom, mìn đáng tiếc có thể xảy ra.

Phương Nhi (t/h)