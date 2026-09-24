An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Kết quả xét nghiệm xác định 54 con lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng, kiểm tra xe ô tô tải BKS 19A-897.XX do ông N.C.T. điều khiển, đang dừng tại đường Mạc Thiên Tích (khu phố Mạc Thiên Tích, phường Vĩnh Thông).

Công an phường Vĩnh Thông và cơ quan chức năng bắt quả tang xe chở lợn không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 54 con lợn, trọng lượng khoảng 8 - 10 kg/con. Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, kết quả xét nghiệm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn trên.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa phương tiện cùng số lợn về trụ sở để xác minh, làm rõ. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn theo quy định, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh.

Hiện Công an phường Vĩnh Thông đang tiếp tục phối hợp với UBND phường xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.