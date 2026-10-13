An Giang phát hiện 2 phương tiện chở khoảng 73m³ cát không rõ nguồn gốc

Hai phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền, thuộc thủy phận xã Chợ Mới, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 phương tiện thủy nội địa chở cát không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, người điều khiển cả 2 phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Ngoài ra, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cả 2 phương tiện đã hết hiệu lực. Người điều khiển cũng chưa có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Lực lượng chức năng đã bàn giao các vụ việc cho Công an xã Chợ Mới tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.