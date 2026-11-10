An Giang phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới; kiên quyết đấu tranh với định kiến, phân biệt đối xử và các hành vi bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, tích cực học tập, công tác và cống hiến; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, bình đẳng, văn minh; gắn thực hiện bình đẳng giới với xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đề cao trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con cái.