An Giang phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

10 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế được tuyên dương.

Sáng 16/11, tại xã Vân Khánh, UBND tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Để Tháng hành động đạt kết quả thiết thực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ kêu gọi các cấp, ngành tăng cường truyền thông giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tích cực hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, tạo việc làm và xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho phụ nữ, hướng tới xây dựng An Giang trở thành địa phương an toàn, bình đẳng và văn minh.

Lãnh đạo xã Vân Khánh tặng quà cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương và sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp. Nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến được giới thiệu như ổi nữ hoàng, bánh kẹp, sò huyết, khô cá sặc, chả cá phi, mắm ruốc, khô cá ngát, tôm sú, tôm thẻ...

Các gian hàng góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của xã Vân Khánh, giới thiệu thành quả lao động, sự sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần khuyến khích phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia các mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương 10 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế; trao hỗ trợ cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia lao động, sản xuất; đồng thời trao 10 suất học bổng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Sau lễ phát động, đoàn xe cổ động và lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Vân Khánh, góp phần đưa thông điệp về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới đến gần hơn với người dân.