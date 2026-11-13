An Giang phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao quà cho các hộ dân.

Sáng 13/11, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Long Xuyên tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 15/11/2026 đến ngày 15/12/2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ cho biết, thời gian qua, công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh An Giang luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương và thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phụ nữ được tạo cơ hội tham gia thị trường lao động, điều kiện làm việc an toàn, thu nhập công bằng, không phân biệt giới tính, bảo đảm bình đẳng trong cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trương Long Hồ đề nghị các cấp, ngành triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực chung tay, tạo thêm cơ hội việc làm, đào tạo kỹ năng số và xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện với phụ nữ. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy trở thành “hạt nhân của bình đẳng giới”, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho phụ nữ và học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Xuyên, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt.