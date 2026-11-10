An Giang: Phát động tháng hành động “Vì bình đẳng giới” năm 2026

Quang cảnh Lễ phát động

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, Tháng hành động năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Cao Minh Tâm nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bình đẳng giới; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện định kiến, phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới, nhất là các hành vi bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, tích cực học tập, công tác, cống hiến và trưởng thành; chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, bình đẳng, văn minh. Gắn thực hiện bình đẳng giới với xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa nội dung Tháng hành động bằng những việc làm thiết thực; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực, phân biệt đối xử; xây dựng môi trường quân sự nhân văn, đoàn kết, kỷ luật, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của đơn vị.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu được xem video tuyên truyền về bình đẳng giới và tiểu phẩm phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Dịp này, Đại tá Cao Minh Tâm cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường quân sự bình đẳng, tiến bộ, văn minh, không có bạo lực và phân biệt đối xử.

Thông qua lễ phát động, Bộ CHQS tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy hành động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.