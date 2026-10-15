An Giang phát động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh người dân cần chủ động sử dụng các nền tảng số, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm chứng nguồn tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Đoàn viên, thanh niên cần phát huy vai trò xung kích trong ứng dụng công nghệ, hướng dẫn cộng đồng nâng cao kỹ năng số.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang tiếp nhận bảng tượng trưng 30.000 sim và gói cước.

Tại chương trình, người dân được trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm và giải pháp số phục vụ đời sống. Dịp này, VNPT An Giang trao tặng 30.000 sim kèm gói cước miễn phí, tổng trị giá 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ viễn thông.

Trước lễ phát động, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.