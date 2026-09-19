An Giang phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày hành động vì cộng đồng'

Trao kinh phí thực hiện các công trình, phần việc nhân đạo cho các địa phương

Đợt thi đua nhằm khởi động chuỗi hoạt động nhân đạo hướng tới dấu mốc 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lưu Kim Oai, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Hưởng ứng đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm và địa phương đã đăng ký, hỗ trợ nhiều công trình, phần việc nhân đạo với tổng trị giá trên 3,864 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 80 căn nhà, trị giá 2,4 tỉ đồng, cho các địa phương. Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” và HTV hỗ trợ các hệ thống lọc nước, cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Thông

Dịp này, Ban Tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Thông, góp phần động viên, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.