An Giang phát động cuộc thi video clip quảng bá quê hương trên nền tảng số

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống tặng hoa cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Ngày 14/11, tại Khu Sinh thái Thành Khiêm (xã Bình An), Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang tổ chức lễ phát động cuộc thi Video clip “An Giang trong tôi” trên nền tảng số năm 2027.

Cuộc thi hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời gắn với các hoạt động chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đây là sân chơi để người dân, tổ chức, đơn vị thể hiện tình yêu quê hương thông qua những video clip sáng tạo, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người An Giang.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu phát động cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng số mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang. Qua đó, đưa những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người An Giang đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Cuộc thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Giới thiệu văn hóa, con người, di tích và lễ hội của An Giang; quảng bá tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch và các điểm đến; lan tỏa những giá trị cốt lõi của con người An Giang với nét đẹp văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa trái) và Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Nguyễn Tấn Vạn (bìa phải) tặng hoa cho các nhà tài trợ cuộc thi.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang mong muốn các thành viên Ban Tổ chức, sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân tích cực hưởng ứng, đưa cuộc thi trở thành phong trào sáng tạo nội dung rộng khắp. Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện, mỗi góc máy là một cảm xúc, mỗi tác giả là một tuyên truyền viên, một đại sứ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Cuộc thi cũng hướng đến xây dựng kho tư liệu hình ảnh có giá trị về vùng đất và con người An Giang, phục vụ công tác lưu giữ, tuyên truyền, quảng bá lâu dài, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tặng hoa các nhà tài trợ.

Đại diện cộng đồng sáng tạo nội dung số, anh Lê Thanh Sang cho rằng, mạng xã hội đang mở ra cơ hội rộng lớn để người dân, nhất là giới trẻ, tham gia quảng bá hình ảnh quê hương. Những video clip về ẩm thực, du lịch, cảnh quan hay các địa danh chưa được nhiều người biết đến có thể thu hút sự quan tâm của công chúng ở nhiều nơi, khơi gợi mong muốn tìm hiểu và trải nghiệm An Giang.

Theo anh Lê Thanh Sang, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, lịch sử và lễ hội đặc sắc, An Giang có nhiều chất liệu để sáng tạo nội dung. Cuộc thi là dịp kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông, góp phần đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với công chúng.

Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa cho thành viên Ban Giám khảo.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 14/11/2026 đến hết ngày 9/9/2027. Hằng quý, các tác phẩm chất lượng được tuyển chọn vào vòng chung khảo, tổ chức bình chọn và khen thưởng. Sau khi kết thúc thời gian nhận tác phẩm, Ban Tổ chức tổng hợp, chấm giải, tổ chức tổng kết và trao giải.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi người dân sẽ trở thành một người kể chuyện về quê hương, cùng lan tỏa hình ảnh An Giang giàu bản sắc, năng động, thân thiện và nghĩa tình trên các nền tảng số.