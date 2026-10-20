An Giang phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy (thứ hai, từ phải qua) tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Chiều 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dự buổi họp mặt có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031, nhằm kết nối nguồn lực chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhận đỡ đầu trực tiếp cháu Thị Thu Trang, ngụ ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên và phụ nữ trong tỉnh; đồng thời đề nghị tổ chức hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang , các cấp hội cần nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khuyến khích phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế cũng cần được quan tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức hội củng cố bộ máy, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh triển khai nhiều phong trào, chương trình như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Các hoạt động góp phần kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, học sinh khó khăn, đồng thời tạo sinh kế giúp hội viên phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang trao hoa và thư cảm ơn cho đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí cho chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026 - 2031.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 2 cá nhân. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 10 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào phụ nữ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhận đỡ đầu trực tiếp cháu Thị Thu Trang, ngụ ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 5 năm.