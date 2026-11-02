An Giang phấn đấu vào top 10 đơn vị mạnh nhất Đại hội Thể thao toàn quốc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá tặng hoa động viên lãnh đạo đoàn thể thao An Giang và đại diện huấn luyện viên, vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Sáng 2/11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn có 415 thành viên, trong đó 326 vận động viên, đăng ký thi đấu 242 nội dung thuộc 25 môn thể thao. Mục tiêu của đoàn là giành từ 30 - 35 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 25 huy chương đồng.

Đoàn thể thao An Giang tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Bá, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, đề nghị các vận động viên phát huy năng lực chuyên môn, thi đấu với quyết tâm cao, chấp hành nghiêm điều lệ, đề cao tinh thần trung thực và cao thượng.

Lãnh đạo đoàn và ban huấn luyện được yêu cầu theo sát quá trình thi đấu, kịp thời động viên vận động viên, chú trọng chăm sóc thể trạng và phòng tránh chấn thương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 3/11 đến 12/12 tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Đồng Tháp. Đại hội có 36 đoàn tham dự, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung.