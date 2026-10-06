An Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71%

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc và xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu đặc khu Phú Quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV/2026 theo từng tháng, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung thúc đẩy đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu đưa tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc và thống nhất chủ trương đối với 4 nội dung.

4 nội dung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tòa khách sạn, thương mại dịch vụ và du lịch cao cấp APEC theo Nghị quyết số 41/2026/QH16.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Tòa tháp biểu tượng và thương mại dịch vụ du lịch Phú Quốc.

- Điều chỉnh Dự án đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973), bổ sung hạng mục đường gom.

- Quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh An Giang.

BÍCH THÙY