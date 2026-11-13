An Giang phấn đấu phát triển hơn 229.700 căn nhà trong giai đoạn 2026-2030

Khu đô thị Tây sông Hậu phường Long Xuyên. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kế hoạch hướng đến phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở đô thị và nông thôn, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh tập trung phát triển 4 loại hình nhà ở, gồm: 48.175 căn nhà ở thương mại; tối thiểu 6.638 căn nhà ở xã hội; 887 căn nhà ở công vụ và 174.014 căn nhà do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đáng chú ý, đối với nhà ở xã hội, An Giang phấn đấu hoàn thành tối thiểu 6.638 căn trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, giai đoạn 2026-2028 dự kiến hoàn thành 2.766 căn; giai đoạn 2029-2030 phấn đấu hoàn thành 3.872 căn. Riêng năm 2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành tối thiểu 250 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 32,8m² /người; trong đó khu vực đô thị đạt 34m²/người và nông thôn đạt 31,7m²/người.

Về chính sách an sinh, kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 662 hộ theo kết quả rà soát năm 2026 và các trường hợp phát sinh mới trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Khu đô thị lấn biển phường Hà Tiên. (Ảnh: THANH DŨNG)

Để triển khai, tỉnh dự kiến huy động nhiều nguồn lực, trong đó vốn ngân sách địa phương khoảng 368 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở công vụ; vốn xã hội hóa được huy động từ doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân để đầu tư phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở riêng lẻ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện; các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát quỹ đất, nhu cầu nhà ở, bố trí nguồn lực và triển khai các dự án theo quy hoạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật.