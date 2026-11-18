Quang cảnh phiên họp.

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 355 của UBND tỉnh An Giang; được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 2.349.450 thửa đất. Trong đó, 1.703.381 thửa đạt tiêu chí mới về làm giàu, làm sạch dữ liệu, chiếm 72,5%, cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước (57,98%). Đáng chú ý, 100% dữ liệu thửa đất đã được đồng bộ thành công lên hệ thống cơ sở dữ liệu Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn 646.069 thửa chưa đạt tiêu chí, chiếm 27,5%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực), Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Đồng thời, phê bình một số địa phương thiếu sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, tiến độ thu thập, chuẩn hóa và bàn giao hồ sơ còn rất thấp, thậm chí bằng 0%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu kết luận phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu; huy động tối đa lực lượng, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, khẩn trương thu thập, bàn giao hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ địa bàn chậm tiến độ, tập trung xử lý 646.069 thửa đất chưa đạt tiêu chí, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Mục tiêu đến tháng 12/2026, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm nguyên tắc không lùi tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng; dữ liệu phải “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”.