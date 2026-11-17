Một khu nhà ở xã hội ở phường Long Xuyên. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo đó, mục tiêu tổng quát của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành 5.828 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau: Năm 2026 hoàn thành 1.116 căn; năm 2027 hoàn thành 650 căn; năm 2028 hoàn thành 1.000 căn; năm 2029 hoàn thành 1.200 căn; và năm 2030 là 1.862 căn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, các xã phường và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc các dự án.

Khu nhà ở xã hội ở Tây sông Hậu. (Ảnh: THANH DŨNG)

Sở Xây dựng tỉnh chủ động phối hợp Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện “5 bảo đảm” gồm chấn chỉnh kịp thời, tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua-bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Kiểm tra, phòng, ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách để trục lợi, làm sai lệch mục tiêu nhân văn của chính sách; bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng tinh thần, đúng mục tiêu của chính sách; giá bán được tính đúng, tính đủ, tính kịp thời, tránh đầu cơ “găm hàng, đội giá”…

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nghiên cứu tham mưu cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính rườm rà; thực hiện các thủ tục hành chính song song; rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ giao đất; ưu tiên “luồng xanh” cho các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Khách hàng tham dự bốc thăm lựa chọn nhà ở xã hội thuộc Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, phường Rạch Giá. (Ảnh: Trần Nhung)

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc khi phê duyệt quy hoạch các dự án nhà ở thương mại, bảo đảm thực hiện đúng quy định về việc dành 20% quỹ đất ở trong dự án nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước hoặc thực hiện song song nhà ở xã hội với nhà ở thương mại.

Đối với các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình tương đương nhà ở thương mại với giá thành hợp lý, phù hợp thu nhập của người thụ hưởng.