Chiều 18/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2026 và một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10,76% trở lên.

Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế được đặt ra cho năm kế hoạch mới, mà còn là phép thử đối với năng lực quản trị, khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, cũng như quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,76% trở lên trong năm 2027, thể hiện quyết tâm duy trì đà phát triển hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh cần khơi thông nguồn lực, đổi mới động lực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm tăng trưởng đi cùng chất lượng và đời sống Nhân dân.

Tăng trưởng hai con số đòi hỏi những động lực thực chất

Theo dự thảo Nghị quyết, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,76% trở lên, An Giang phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 36.220 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 124.050 tỷ đồng trong năm 2027. Đây là những chỉ tiêu có mối quan hệ chặt chẽ, phản ánh yêu cầu vừa mở rộng quy mô nền kinh tế, vừa nâng cao năng lực huy động vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng được đặt ra trong bối cảnh An Giang đang đứng trước không gian phát triển rộng lớn hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính, với lợi thế tổng hợp về kinh tế biển, nông nghiệp, thương mại biên giới, công nghiệp chế biến và du lịch. Đặc biệt, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, mở ra cơ hội thúc đẩy đầu tư, nâng cấp hạ tầng và gia tăng khả năng kết nối quốc tế.

Theo định hướng dự thảo, tỉnh tập trung khai thác tiềm năng kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế biến, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và hình thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay gia tăng sản lượng theo chiều rộng. Điều quan trọng hơn là phải nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của từng ngành kinh tế; chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang phát huy hiệu quả các lợi thế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị.

Thực tế, cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn còn những điểm cần tháo gỡ. Theo đánh giá tại cuộc họp, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện còn chiếm khoảng 31 – 32% GRDP, cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa để An Giang nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, phát triển logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ.

An Giang – vựa lúa lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với nông nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì sản lượng mà phải nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích, phát triển sản xuất theo chuỗi, giảm chi phí đầu vào, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và nước, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với kinh tế biển, cần gắn khai thác, nuôi trồng thủy sản với bảo vệ nguồn lợi, kiểm soát môi trường và phát triển sinh kế lâu dài cho cộng đồng ven biển.

Trong khi đó, du lịch cần được phát triển theo hướng gia tăng giá trị dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Phú Quốc có thể trở thành đầu tàu, nhưng lợi ích phát triển cần được lan tỏa đến các địa bàn khác, tạo sự liên kết giữa du lịch biển đảo với du lịch văn hóa, sinh thái và các sản phẩm đặc trưng của toàn tỉnh.

Siết kỷ luật điều hành, bảo đảm tăng trưởng gắn với đời sống người dân

Một mục tiêu tăng trưởng cao chỉ có thể trở thành hiện thực khi được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, có lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Từ yêu cầu đó, vai trò điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành, địa phương, có ý nghĩa quyết định.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung và số liệu thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm chính xác, thống nhất, đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu báo cáo phát triển kinh tế - xã hội phải bám sát thực tế, không tiếp tục lấy việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm nguyên nhân giải thích những hạn chế.

Yêu cầu này thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, đề cao trách nhiệm công vụ và chuyển mạnh từ tư duy giải trình khó khăn sang tư duy tìm giải pháp tháo gỡ. Trong điều hành kinh tế, mỗi điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng hay hạ tầng đều có thể làm chậm tiến độ dự án, gia tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cũng đánh giá, dù dành nhiều nguồn lực chuẩn bị APEC 2027, kinh tế An Giang vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2025 đến nay. Du lịch tăng trưởng mạnh, công nghiệp – xây dựng tiếp tục duy trì đà phát triển, nông nghiệp ổn định. Tuy nhiên, tỉnh cần đánh giá sát năng lực tăng trưởng, nhất là những hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu gắn mục tiêu tăng trưởng hai con số với nâng cao đời sống người dân; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đầu tư cho giáo dục, y tế. Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng, bởi chất lượng tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô GRDP hay tổng vốn đầu tư, mà còn phải thể hiện qua thu nhập, cơ hội việc làm, khả năng tiếp cận dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.

Đối với một tỉnh có địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác biệt, việc bảo đảm thành quả tăng trưởng được phân bổ hài hòa càng có ý nghĩa. Các dự án đầu tư lớn cần được đánh giá trên cả hiệu quả kinh tế, tác động xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường; tránh tình trạng tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, đầu tư dàn trải hoặc phát sinh những hệ lụy kéo dài.

Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải đi vào thực chất, lấy sự thuận lợi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm thước đo. Chính quyền cần chủ động đồng hành, tháo gỡ vướng mắc đúng quy định, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, mở ra cơ hội thúc đẩy đầu tư, nâng cấp hạ tầng và gia tăng khả năng kết nối quốc tế.

Mục tiêu tổng thu ngân sách 36.220 tỷ đồng và vốn đầu tư thực hiện 124.050 tỷ đồng cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả từng đồng vốn đầu tư. Nguồn lực công cần được ưu tiên cho các công trình hạ tầng có tính kết nối, lan tỏa, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trong bối cảnh chuẩn bị APEC 2027, An Giang có cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ và vị thế du lịch quốc tế của Phú Quốc. Nhưng giá trị của cơ hội này không chỉ nằm ở thời điểm tổ chức sự kiện, mà phải được chuyển hóa thành năng lực phát triển lâu dài, tạo thêm việc làm, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu GRDP từ 10,76% trở lên vì vậy cần được nhìn nhận như một cam kết hành động, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tăng trưởng phải đi cùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Khi từng chỉ tiêu được gắn với trách nhiệm cụ thể, từng điểm nghẽn được xử lý bằng giải pháp thực chất và từng nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm, khát vọng tăng trưởng hai con số của An Giang mới có thể chuyển hóa thành những kết quả đo đếm được trong đời sống kinh tế - xã hội.