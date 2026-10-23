An Giang phấn đấu đạt 158 trường chuẩn quốc gia trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Chiều 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và giải pháp những tháng cuối năm 2026.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu về lao động qua đào tạo, lao động có bằng cấp, chứng chỉ và trường chuẩn quốc gia; rà soát tiến độ thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm rõ những nhiệm vụ chậm tiến độ và trách nhiệm liên quan.

Ngành giáo dục cũng cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp mạng lưới trường lớp, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngành giáo dục hoàn thành 13/16 nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đạt 81,25%; tuyển sinh, đào tạo nghề đạt 34.493/40.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,75%, lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 19,92%, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Toàn tỉnh có 142 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Ngành đang rà soát, thẩm định thêm 16 trường, phấn đấu đạt 158 trường, tương ứng 63,2% tổng số trường.

Về chuyển đổi số, 100% cơ sở giáo dục đã đồng bộ dữ liệu, lập học bạ số; 436.205 dữ liệu văn bằng được số hóa và 8 dự án công nghệ số được triển khai.