An Giang phấn đấu 80% công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại lễ phát động.

Sáng 2/10, UBND tỉnh An Giang phát động cao điểm 45 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu, phát triển công dân số và tháo gỡ các điểm nghẽn phục vụ chuyển đổi số, thực hiện từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/11/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch 300/KH-UBND; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, bổ sung dữ liệu tiêm chủng, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; rà soát học sinh để cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Các địa phương đồng thời tích hợp giấy tờ, thông tin, tiện ích đủ điều kiện trên VNeID, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đường truyền, thiết bị. Việc khai thác dữ liệu hiện có phải được đẩy mạnh để đơn giản hóa thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Quang cảnh lễ phát động.

Đối với phát triển công dân số, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuyển từ “có tài khoản” sang “sử dụng tài khoản”, hướng dẫn người dân tích hợp và sử dụng các tiện ích trên VNeID như giấy tờ hộ tịch, an sinh xã hội, thuê bao di động, Sổ sức khỏe điện tử, chữ ký số công cộng và các tiện ích theo lộ trình. Tỉnh đặt mục tiêu 80% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 tích hợp các giấy tờ, thông tin, tiện ích đủ điều kiện trên VNeID.

Cùng với đó, chuyển từ báo cáo tiến độ sang quản trị bằng kết quả; các nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng chỉ tiêu, sản phẩm cụ thể, có số liệu để kiểm tra, đánh giá. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được giao, thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.